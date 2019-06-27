Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі розповів про свою тютюнову залежність.
Головний тренер туринського Ювентуса Мауріціо Саррі розповів про свою шкідливу звичку, визнавши, що курить забагато.
— Я викурюю по 60 сигарет на день, що, напевно, занадто багато. Я не особливо відчуваю необхідність палити під час матчів, але відразу після них це дійсно необхідно, – розповів італієць.
Також Саррі розповів, що йому було складно зі своєю звичкою в Англії, адже на стадіонах Туманного Альбіону палити заборонено.
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На посту головного тренера Старої сеньйори Мауріціо Саррі змінив Массіміано Аллегрі. До переходу в Юве, Саррі очолював лондонський Челсі.
Джерело: La Nuova Riviera