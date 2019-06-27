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Факти / Спорт

60 цигарок на день! Наставник Ювентуса прокоментував свою тютюнову залежність

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі розповів про свою тютюнову залежність.

Маурицио Сарри

Головний тренер туринського Ювентуса Мауріціо Саррі розповів про свою шкідливу звичку, визнавши, що курить забагато.

— Я викурюю по 60 сигарет на день, що, напевно, занадто багато. Я не особливо відчуваю необхідність палити під час матчів, але відразу після них це дійсно необхідно, – розповів італієць.

Також Саррі розповів, що йому було складно зі своєю звичкою в Англії, адже на стадіонах Туманного Альбіону палити заборонено.

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Допис, поширений Goal (@goalglobal)

На посту головного тренера Старої сеньйори Мауріціо Саррі змінив Массіміано Аллегрі. До переходу в Юве, Саррі очолював лондонський Челсі.

ДжерелоLa Nuova Riviera

Фото: Dreamstime

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