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Факти / Спорт

Бій Дерев’янченко – Головкін: дата, місце та гонорари боксерів

Промоутерська компанія Matchroom Boxing офіційно підтвердила дату та місце поєдинку між українцем Сергійєм Дерев’янченком і казахом Геннадієм Головкіним.

Деревянченко Головкин

Український боксер у середній вазі  Сергій Дерев’янченко та казах Геннадій Головкін битимуться за пояс чемпіона IBF.

Бій відбудеться 5 жовтня у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. Поєдинок покажуть на DAZN, з яким у Головкіна підписана угода.

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За цей бій Дерев’янченко заробить понад $5 млн, що стане рекордним гонораром у його кар’єрі. Раніше найбільшу виплату українець отримував за чемпіонський бій проти Даніеля Джейкобса — $500 тис.

Точної суми, яку отримає Головкін за бій з українцем немає, але відомо, що казах отримає гарантовану восьмизначну суму.

Переможець цього поєдинку зустрінеться з Саулем Альваресом в об’єднавчому бою.

Раніше Альварес відмовився від бою з Дерев’янченком і втратив пояс IBF.

ДжерелоThe Athletic

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