Бій між Саулем Альваресом та Сергієм Дерев’янченком за титул чемпіона IBF у середній вазі не відбудеться.

Сторони боксерів не змогли дійти згоди у фінансовому питанні.

Оскільки бій Альвареса з Дерев’янченком, який є обов’язковим претендентом на чемпіонський пояс, не відбудеться, Альварес втратив пояс IBF.

BREAKING: Sources tell @TheAthleticBOX that negotiations between Canelo Alvarez and Sergey Derevyanchenko are now officially dead. Alvarez has been stripped of his IBF middleweight title after 3 p.m. ET deadline came and went. Sides couldn’t agree on money

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) August 1, 2019