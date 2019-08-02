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Альварес відмовився від бою з Дерев’янченком і втратив пояс IBF

Сторони мексиканця Сауля Альвареса та українця Сергія Дерев’янченка не змогли домовитися про проведення бою за звання чемпіона світу за версією IBF у середній вазі.

Сауль Альварес

Бій між Саулем Альваресом та Сергієм Дерев’янченком за титул чемпіона IBF у середній вазі не відбудеться.

Сторони боксерів не змогли дійти згоди у фінансовому питанні.

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Оскільки бій Альвареса з Дерев’янченком, який є обов’язковим претендентом на чемпіонський пояс, не відбудеться, Альварес втратив пояс IBF.

— Джерела повідомляють, що переговори між Канело і Дерев’янченко тепер офіційно мертві. Альварес був позбавлений титулу IBF після третьої години дня. Дедлайн закінчився. Сторони не змогли зійтися у грошовому питанні, – написав журналіст Майк Коппінджер.

Очікується, що за нього тепер будуть боротися Дерев’янченко та казахстанець Генадій Головкін. Між Головкіним та Дерев’янченком ще немає угоди, але очікується, що її досягнуть найближчим часом.

Нагадаємо, бій Альварес – Дерев’янченко повинен був пройти у Лас-Вегасі на T-Mobile Arena 26 жовтня 2019 року.

Фото: Saul Alvarez

Джерело: Mike Coppinger

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