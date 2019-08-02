Сторони мексиканця Сауля Альвареса та українця Сергія Дерев’янченка не змогли домовитися про проведення бою за звання чемпіона світу за версією IBF у середній вазі.

Бій між Саулем Альваресом та Сергієм Дерев’янченком за титул чемпіона IBF у середній вазі не відбудеться.

Сторони боксерів не змогли дійти згоди у фінансовому питанні.

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Оскільки бій Альвареса з Дерев’янченком, який є обов’язковим претендентом на чемпіонський пояс, не відбудеться, Альварес втратив пояс IBF.

— Джерела повідомляють, що переговори між Канело і Дерев’янченко тепер офіційно мертві. Альварес був позбавлений титулу IBF після третьої години дня. Дедлайн закінчився. Сторони не змогли зійтися у грошовому питанні, – написав журналіст Майк Коппінджер.

BREAKING: Sources tell @TheAthleticBOX that negotiations between Canelo Alvarez and Sergey Derevyanchenko are now officially dead. Alvarez has been stripped of his IBF middleweight title after 3 p.m. ET deadline came and went. Sides couldn’t agree on money — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) August 1, 2019

Очікується, що за нього тепер будуть боротися Дерев’янченко та казахстанець Генадій Головкін. Між Головкіним та Дерев’янченком ще немає угоди, але очікується, що її досягнуть найближчим часом.

Sources: There’s no deal yet between GGG and Sergey Derevyanchenko, but it’s expected one will be completed soon. They’ll vie for the IBF middleweight vacated by Canelo once a deal is signed — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) August 1, 2019

Нагадаємо, бій Альварес – Дерев’янченко повинен був пройти у Лас-Вегасі на T-Mobile Arena 26 жовтня 2019 року.

Фото: Saul Alvarez

Джерело: Mike Coppinger