Російський боксер Андрій Федосов погодився битися з українцем Олександром Усиком.

Команда російського боксера Андрія Федосова, яка спочатку відмовилася від бою з українцем Олександром Усиком, передумала.

Бій Усика та Федосова відбудеться 12 жовтня у Чикаго. Права на трансляцію поєдинку належать британській платформі DAZN.

Для Усика це буде дебютний бій у надважкій вазі.

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Першочергово Усик мав битися з камерунцем Карлосом Такамом, але зустріч з 38-річним боксером скоріш за все не відбудеться через зміну Такамом промоутерської компанії.

На профі-рингу Федосов провів 34 поєдинки, в яких здобув 31 перемогу і зазнав трьох поразок.

Раніше Усик очолив рейтинг WBO у суперважкій вазі.