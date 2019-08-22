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Факти / Спорт

Першим суперником Усика у надважкій вазі стане росіянин Федосов

Російський боксер Андрій Федосов погодився битися з українцем Олександром Усиком.

Александр Усик

Команда російського боксера Андрія Федосова, яка спочатку відмовилася від бою з українцем Олександром Усиком, передумала.

Бій Усика та Федосова відбудеться 12 жовтня у Чикаго. Права на трансляцію поєдинку належать британській платформі DAZN.

Для Усика це буде дебютний бій у надважкій вазі.

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Першочергово Усик мав битися з камерунцем Карлосом Такамом, але зустріч з 38-річним боксером скоріш за все не відбудеться через зміну Такамом промоутерської компанії.

На профі-рингу Федосов провів 34 поєдинки, в яких здобув 31 перемогу і зазнав трьох поразок.

Раніше Усик очолив рейтинг WBO у суперважкій вазі.

Джерело: Boxing Scene

Фото: Dreamstime

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