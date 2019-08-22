Екс-гравець Ліверпуля Даніель Старрідж підписав контракт з турецьким Трабзонспором.

Турецький Трабзонспор оголосив про підписання контракту з англійським форвардом Даніелем Старріджом.

Сторони підписали контракт терміном на 2 роки з можливістю продовження ще на один. Фінансова сторона угоди не розголошується, однак за інформацією турецьких ЗМІ, футболіст отримуватиме €3 млн на рік.

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29-річний Даніель перебрався в Трабзонспор на правах вільного агента.

Раніше Старрідж грав за Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі, Болтон та Вест Бромвіч.

Разом з Ліверпулем у сезоні 2018/19 став переможцем Ліги чемпіонів, обігравши у фіналі лондонський Тоттенгем.

Джерело: Trabzonspor Kulübü

Фото: Trabzonspor Kulübü