PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Переможець Ліги чемпіонів перейшов у турецький Трабзонспор

Екс-гравець Ліверпуля Даніель Старрідж підписав контракт з турецьким Трабзонспором.

Даниэль Старридж Трабзонспор

Турецький Трабзонспор оголосив про підписання контракту з англійським форвардом Даніелем Старріджом.

Сторони підписали контракт терміном на 2 роки з можливістю продовження ще на один. Фінансова сторона угоди не розголошується, однак за інформацією турецьких ЗМІ, футболіст отримуватиме €3 млн на рік.

Читайте: Старрідж повернув свого викраденого собаку

29-річний Даніель перебрався в Трабзонспор на правах вільного агента.

Раніше Старрідж грав за Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі, Болтон та Вест Бромвіч.

Разом з Ліверпулем у сезоні 2018/19 став переможцем Ліги чемпіонів, обігравши у фіналі лондонський Тоттенгем.

ДжерелоTrabzonspor Kulübü

ФотоTrabzonspor Kulübü

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка