Екс-гравець Ліверпуля Даніель Старрідж підписав контракт з турецьким Трабзонспором.
Турецький Трабзонспор оголосив про підписання контракту з англійським форвардом Даніелем Старріджом.
Сторони підписали контракт терміном на 2 роки з можливістю продовження ще на один. Фінансова сторона угоди не розголошується, однак за інформацією турецьких ЗМІ, футболіст отримуватиме €3 млн на рік.
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29-річний Даніель перебрався в Трабзонспор на правах вільного агента.
Раніше Старрідж грав за Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі, Болтон та Вест Бромвіч.
Разом з Ліверпулем у сезоні 2018/19 став переможцем Ліги чемпіонів, обігравши у фіналі лондонський Тоттенгем.
Джерело: Trabzonspor Kulübü
Фото: Trabzonspor Kulübü
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