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Світоліна, Вільямс та Осака взяли участь у спільній фотосесії перед US Open

Провідні тенісистки світу взяли участь в спеціальній промокомпанії перед стартом US Open.

Серена, Свитолина, Шарапова

Провідні тенісистки світу взяли участь у промокомпанії від Nike напередодні старту US Open.

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У фотосесії взяли участь перша ракетка світу з Японії Наомі Осака, українка Еліна Світоліна, американки Серена Вільямс, Слоан Стівенс та Медісон Кіз, румунка Сімона Халеп, французка Каролін Гарсіа, росіянка Марія Шарапова, грекиня Марія Саккарі та білоруска Аріна Сабаленка.

 

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Допис, поширений Caroline Garcia (@carogarcia)

Розіграш заключного турніру серії Grand Slam у сезоні US Open стартує у Нью-Йорку 26 серпня і триватиме до 8 вересня. Чинною чемпіонкою змагань є японка Наомі Осака.

Нагадаємо, Еліна Світоліна не змогла вийти до чвертьфіналу тенісного турніру WTA серії Premier 5 у Цинциннаті.

ФотоCaroline Garcia

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