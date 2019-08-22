Провідні тенісистки світу взяли участь в спеціальній промокомпанії перед стартом US Open.

Провідні тенісистки світу взяли участь у промокомпанії від Nike напередодні старту US Open.

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У фотосесії взяли участь перша ракетка світу з Японії Наомі Осака, українка Еліна Світоліна, американки Серена Вільямс, Слоан Стівенс та Медісон Кіз, румунка Сімона Халеп, французка Каролін Гарсіа, росіянка Марія Шарапова, грекиня Марія Саккарі та білоруска Аріна Сабаленка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Caroline Garcia (@carogarcia) 21 Сер 2019 р. о 5:43 PDT

Розіграш заключного турніру серії Grand Slam у сезоні US Open стартує у Нью-Йорку 26 серпня і триватиме до 8 вересня. Чинною чемпіонкою змагань є японка Наомі Осака.

Нагадаємо, Еліна Світоліна не змогла вийти до чвертьфіналу тенісного турніру WTA серії Premier 5 у Цинциннаті.

Фото: Caroline Garcia