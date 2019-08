Організатори US Open оголосили про початок реєстрації вболівальників для отримання перепусток на турнір. Реєстрація дає можливість взяти участь у розіграші головного призу – квиток на чоловічий півфінал 2019 та фото на корті. Втішним призом організатори назвали квиток на жіночий півфінал US Open.

Тенісна громадськість, зокрема Джуді Маррей, Мартіна Навратілова, Кірстен Фліпкенс і Ренні Стаббс, звинуватила US Open в сексизмі.

Читайте: Скандал у футболі: ведучий запропонував володарці Золотого м’яча станцювати тверк

У підсумку організатори опублікували заяву з вибаченнями.

— При описі призів, що входять в Ultimate US Open Experience, ми ненавмисно і невдало протиставили чоловічий та жіночий півфінали. Головний приз включав пропуск в ресторан, атрибутику US Open, а також квитки на чоловічий півфінал і фото на корті. Ті, хто його не виграв, мали право виграти квитки на ряд інших сесій, включаючи жіночі півфінали. US Open пишається своєю давньою традицією гендерної рівності, і ми приносимо щирі вибачення, – говориться у заяві.

Official statement from the USTA regarding the Ultimate US Open Experience. pic.twitter.com/mwQUd62KFI

— US Open Tennis (@usopen) August 14, 2019