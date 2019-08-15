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Факти / Спорт

Організаторів US Open звинуватили у сексизмі

US Open звинуватили у сексизмі, після чого організатори турніру опублікували заяву з вибаченнями.

US Open

Організатори US Open оголосили про початок реєстрації вболівальників для отримання перепусток на турнір. Реєстрація дає можливість взяти участь у розіграші головного призу – квиток на чоловічий півфінал 2019 та фото на корті. Втішним призом організатори назвали квиток на жіночий півфінал US Open.

Тенісна громадськість, зокрема Джуді Маррей, Мартіна Навратілова, Кірстен Фліпкенс і Ренні Стаббс, звинуватила US Open в сексизмі.

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У підсумку організатори опублікували заяву з вибаченнями.

— При описі призів, що входять в Ultimate US Open Experience, ми ненавмисно і невдало протиставили чоловічий та жіночий півфінали. Головний приз включав пропуск в ресторан, атрибутику US Open, а також квитки на чоловічий півфінал і фото на корті. Ті, хто його не виграв, мали право виграти квитки на ряд інших сесій, включаючи жіночі півфінали. US Open пишається своєю давньою традицією гендерної рівності, і ми приносимо щирі вибачення, – говориться у заяві.

Цьогорічний US Open стартує у Нью-Йорку 26 серпня і триватиме до 8 вересня.

Нагадаємо, минулого року тенісистка Алізе Корне роздяглася на корті US Open і заробила штраф.

Фото: Dreamstime

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