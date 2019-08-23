Манчестер Сіті випустив лімітовану версію форми, яка присвячена гей-параду в Манчестері.
Манчестер Сіті взяв участь в акції на підтримку сексуальних меншин та випустив спеціальну лімітовану футбольну форму.
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Новий комплект містян виконаний у білому кольорі. На спині джерсі розміщений прапор ЛГБТ, а на місці прізвищ будуть нанесені такі лозунги, як Футбол проти гомофобії, Гордимося та Разом вистоїмо.
Сіті розробив цей комплект з нагоди гей-параду, який пройде у Манчестері 23 серпня. Вартість лімітованої футболки містян з символікою ЛГБТ коштуж €27.
City supports Pride
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#mancity pic.twitter.com/SahL3F3QBK
— Manchester City (@ManCity) August 22, 2019
До речі, зірка АПЛ планує зробити камінг-аут, але йому забороняє клуб.
Фото: Manchester City