Манчестер Сіті випустив лімітовану версію форми, яка присвячена гей-параду в Манчестері.

Манчестер Сіті взяв участь в акції на підтримку сексуальних меншин та випустив спеціальну лімітовану футбольну форму.

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Новий комплект містян виконаний у білому кольорі. На спині джерсі розміщений прапор ЛГБТ, а на місці прізвищ будуть нанесені такі лозунги, як Футбол проти гомофобії, Гордимося та Разом вистоїмо.

Сіті розробив цей комплект з нагоди гей-параду, який пройде у Манчестері 23 серпня. Вартість лімітованої футболки містян з символікою ЛГБТ коштуж €27.

City supports Pride Read the full story here https://t.co/r0fqi2c1W8 #mancity pic.twitter.com/SahL3F3QBK — Manchester City (@ManCity) August 22, 2019

До речі, зірка АПЛ планує зробити камінг-аут, але йому забороняє клуб.

Фото: Manchester City