PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Манчестер Сити выпустил специальную форму на поддержку гей-парада

Манчестер Сити выпустил лимитированную версию формы, посвященной гей-парада в Манчестере.

Манчестер Сити ЛГБТ

Манчестер Сити принял участие в акции в поддержку сексуальных меньшинств и выпустил специальную лимитированную футбольную форму.

Читайте: L’Equipe опубликует на обложке целующихся мужчин-ватерполистов

Новый комплект горожан выполнен в белом цвете. На спине джерси размещен флаг ЛГБТ, а на месте фамилий будут нанесены такие лозунги, как Футбол против гомофобии, Гордимся и Вместе выстоим.

Сити разработал этот комплект по случаю гей-парада, который пройдет в Манчестере 23 августа. Стоимость лимитированной футболки горожан с символикой ЛГБТ коштуж € 27.

К слову, звезда АПЛ планирует сделать каминг-аут, но ему запрещает клуб.

Фото: Manchester City

Источник: Манчестер Сити

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Наставник Ливерпуля рассказал, когда завершит карьеру
Впервые в истории: сборная Украины сыграет с Нигерией в белой форме
Манчестер Юнайтед не сумел удержать победу над Вулверхэмптоном
Ливерпуль сделает Салаха самым высокооплачиваемым игроком АПЛ
Фанат травмировал голкипера Ливерпуля Адриана в матче за Суперкубок
Манчестер Юнайтед представил форму, посвященную победе 110-летней давности
Моуриньо назвал четырех фаворитов АПЛ
Арсенал представил резервную форму синего цвета
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка