Манчестер Сити выпустил лимитированную версию формы, посвященной гей-парада в Манчестере.

Манчестер Сити принял участие в акции в поддержку сексуальных меньшинств и выпустил специальную лимитированную футбольную форму.

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Новый комплект горожан выполнен в белом цвете. На спине джерси размещен флаг ЛГБТ, а на месте фамилий будут нанесены такие лозунги, как Футбол против гомофобии, Гордимся и Вместе выстоим.

Сити разработал этот комплект по случаю гей-парада, который пройдет в Манчестере 23 августа. Стоимость лимитированной футболки горожан с символикой ЛГБТ коштуж € 27.

City supports Pride Read the full story here https://t.co/r0fqi2c1W8 #mancity pic.twitter.com/SahL3F3QBK — Manchester City (@ManCity) August 22, 2019

К слову, звезда АПЛ планирует сделать каминг-аут, но ему запрещает клуб.

Фото: Manchester City