Манчестер Сити выпустил лимитированную версию формы, посвященной гей-парада в Манчестере.
Манчестер Сити принял участие в акции в поддержку сексуальных меньшинств и выпустил специальную лимитированную футбольную форму.
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Новый комплект горожан выполнен в белом цвете. На спине джерси размещен флаг ЛГБТ, а на месте фамилий будут нанесены такие лозунги, как Футбол против гомофобии, Гордимся и Вместе выстоим.
Сити разработал этот комплект по случаю гей-парада, который пройдет в Манчестере 23 августа. Стоимость лимитированной футболки горожан с символикой ЛГБТ коштуж € 27.
City supports Pride
Read the full story here https://t.co/r0fqi2c1W8
#mancity pic.twitter.com/SahL3F3QBK
— Manchester City (@ManCity) August 22, 2019
К слову, звезда АПЛ планирует сделать каминг-аут, но ему запрещает клуб.
Фото: Manchester City