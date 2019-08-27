Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула перемогу в стартовому матчі Відкритого чемпіонату США.
Українська тенісистка Еліна Світоліна впоралася з американкою Уїтні Осігве на старті Відкритого чемпіонату США.
Перша ракетка України перемогла 17-річну суперницю у двох сетах. У першому Світоліна впевнено виграла 6: 1, а в другому Осігве проявила більший опір – 7: 5.
У другому раунді US Open Світоліну чекає ще одна американка, але вже більш досвідчена: українка побореться з Вінус Вільямс.
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Нагадаємо, провідні тенісистки світу взяли участь в промокомпанії від Nike напередодні старту US Open.
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