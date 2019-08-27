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Факти / Спорт

Світоліна з перемогою стартувала на US Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула перемогу в стартовому матчі Відкритого чемпіонату США.

Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна впоралася з американкою Уїтні Осігве на старті Відкритого чемпіонату США.

Перша ракетка України перемогла 17-річну суперницю у двох сетах. У першому Світоліна впевнено виграла 6: 1, а в другому Осігве проявила більший опір – 7: 5.

У другому раунді US Open Світоліну чекає ще одна американка, але вже більш досвідчена: українка побореться з Вінус Вільямс.

ЧитайтеОрганізаторів US Open звинуватили у сексизмі

Нагадаємо, провідні тенісистки світу взяли участь в промокомпанії від Nike напередодні старту US Open.

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