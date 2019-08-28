Форвард ПСЖ Неймар знявся у третьому сезоні іспанського кримінального серіалу Паперовий дім.

27-річний бразильський форвард ПСЖ Неймар взяв участь у зйомках третього сезону іспанського телесеріалу Паперовий будинок (La casa de papel).

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Зйомки пройшли ще у листопаді 2018 року, але сцени з футболістом були вирізані в кінцевому варіанті сезону, який показали 19 червня. Їх вирішили прибрати після обвинувачення Неймара у зґвалтуванні. Коли всі обвинувачення були зняті, сцени з бразильцем повернули у відеоряд.

— Я реалізував мрію і став частиною улюбленого серіалу. Тепер я можу показати Жоао всім вам!- написав Неймар.

Eu pude realizar meu sonho e fazer parte da minha serie favorita. E agora eu posso compartilhar o Joao com todos voces

Gracias @lacasadepapel #LCDP3 #nuevofichaje #lacasadepapel pic.twitter.com/fxwWieoP0N — Neymar Jr (@neymarjr) August 27, 2019

Паперовий дім – найпопулярніший неангломовний серіал на платформі Netflix. Видання New York Times внесло його до списку найкращих іноземних серіалів у 2018 році.

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