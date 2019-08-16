Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду знявся в рекламі компанії Shopee, чим викликав неоднозначну реакцію користувачів мережі.

Зірка туринського Ювентуса Криштіану Роналду знявся в рекламі сінгапурської мережі супермаркетів Shopee.

За сюжетом футболіст забиває гол зі штрафного, починає святкувати, але помічає, що вболівальники на трибунах залипли у своїх смартфонах. Арбітр показує португальцю картку із зображенням бренду, після чого Роналду дістає смартфон, на екрані якого загоряється логотип компанії, і починає танцювати.

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Реклама супермаркету виконана у найкращих традиціях азіатської реклами. Краще один раз побачити, бо словами це складно описати.

Відео добряче насмішило користувачів у соцмережах, які назвали рекламу дуже дивною. Безліч коментаторів висловили свої враження за допомогою різних анімаційних зображень.

До речі, стало відомо, скільки Мессі та Роналду отримують за рекламу в Instagram.