Французький Олімпік Марсель показав новий комплект форми на сезон-2019/20.

Легендарний ямайський спринтер Усейн Болт взяв участь у презентації нової форми французького Марселя.

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Новий комплект форми Марселя виконаний у білому кольорі з блакитними лініями. Екіпірування приурочене до 120-річчя клубу. Комплект розробив німецький спортивний бренд одягу Puma.



















Усейн Болт представив нову форму Марселя / 5 фотографий

Болт сфотографувався з футболкою, на якій було написано 9’58 – саме за 9,8 секунд Болт пробіг стометрівку.

Після завершення кар’єри бігуна Болт виступав за футбольні клуби Мамелоді Сандаунз, Стремсгодсет і Сентрал Кост Марінерс.

До речі, Манчестер Сіті випустив лімітовану версію форми, яка присвячена гей-параду в Манчестері.

Фото: Olympique de Marseille

Джерело: Olympique de Marseille