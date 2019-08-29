Турецький Бешикташ хоче орендувати у київського Динамо півзахисника Сергія Сидорчука.

До кінця сезону 2019/20 Сергій Сидорчук може перейти до турецького футбольного клубу Бешикташ. Півзахисника планують орендувати у київського Динамо.

Минулого сезону Бешикташ зайняв третє місце у чемпіонаті Туреччини і отримав право на участь у Лізі Європи.

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У цьому сезоні Сидорчук зіграв п’ять матчів за Динамо Київ, під час яких йому вдалося зробити дві результативні передачі.

До слова, французький ПСЖ відхилив пропозицію Каталонської Барселони щодо трансферу Неймара.