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Факти / Спорт

ПСЖ відхилив нову пропозицію Барселони щодо трансфера Неймара

Чергові переговори Барселони та ПСЖ щодо трансферу бразильського форварда Неймара закінчилися невдало.

Неймар

Каталонська Барселона кілька днів вела активні переговори з французьким ПСЖ щодо трансфера Неймара, але сторони не змогли дійти згоди.

Парижани відхилили пропозицію керівництва блаугранас у розмірі €170 млн.

Читайте: Сцени з Неймаром повернули в серіал на платформі Netflix

ПСЖ хотів отримати за Неймара €100 млн, а також права на Усмана Дембеле та Нельсона Семеду.

Неймар перейшов в ПСЖ з Барселони у 2017 році за €222 млн.

Нагадаємо, Барселона замовила футболки Неймара і записала його відеозвернення фанатам.

Фотоneymarjr

Джерело: RMC

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