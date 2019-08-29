Чергові переговори Барселони та ПСЖ щодо трансферу бразильського форварда Неймара закінчилися невдало.
Каталонська Барселона кілька днів вела активні переговори з французьким ПСЖ щодо трансфера Неймара, але сторони не змогли дійти згоди.
Парижани відхилили пропозицію керівництва блаугранас у розмірі €170 млн.
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ПСЖ хотів отримати за Неймара €100 млн, а також права на Усмана Дембеле та Нельсона Семеду.
Неймар перейшов в ПСЖ з Барселони у 2017 році за €222 млн.
Нагадаємо, Барселона замовила футболки Неймара і записала його відеозвернення фанатам.
Фото: neymarjr
Джерело: RMC
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