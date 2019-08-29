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УЄФА презентував офіційний м’яч групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20

Напередодні жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА презентував новий м’яч, який будуть використовувати у матчах стадії групового етапу ЛЧ-2019/20.

Официальный мяч группового этапа Лиги чемпионов 2019/20

УЄФА презентував м’яч, який буде задіяний в матчах групового етапу Ліги чемпіонів в сезоні-2019/20.

Новий м’яч виготовлений компанією Adidas.

Читайте: Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: склади кошиків

Панелі на м’ячі виконані у вигляді білих зірок з чорною окантовкою, а інша частина розфарбована у синьому, жовтому, червоному та чорному кольорах.

Нагадаємо, сьогодні в Монако відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Раніше Факти ICTV розповідали, де та коли дивитися жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Фото: #UCLdraw

Джерело: УЄФА

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