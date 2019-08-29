Напередодні жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА презентував новий м’яч, який будуть використовувати у матчах стадії групового етапу ЛЧ-2019/20.

УЄФА презентував м’яч, який буде задіяний в матчах групового етапу Ліги чемпіонів в сезоні-2019/20.

Новий м’яч виготовлений компанією Adidas.

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Панелі на м’ячі виконані у вигляді білих зірок з чорною окантовкою, а інша частина розфарбована у синьому, жовтому, червоному та чорному кольорах.

Introducing the official 2019/20 #UCL group stage match by @adidasfootball! #UCLdraw pic.twitter.com/VosSapDXc6 — #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019

Нагадаємо, сьогодні в Монако відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Раніше Факти ICTV розповідали, де та коли дивитися жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Фото: #UCLdraw