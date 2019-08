УЄФА презентував м’яч, який буде задіяний в матчах групового етапу Ліги чемпіонів в сезоні-2019/20.

Новий м’яч виготовлений компанією Adidas.

Читайте: Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: склади кошиків

Панелі на м’ячі виконані у вигляді білих зірок з чорною окантовкою, а інша частина розфарбована у синьому, жовтому, червоному та чорному кольорах.

Introducing the official 2019/20 #UCL group stage match by @adidasfootball!

#UCLdraw pic.twitter.com/VosSapDXc6

— #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019