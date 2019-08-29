Український боксер Василь Ломаченко провів відкрите тренування у Лондоні перед боєм з британцем Люком Кемпбеллом.

В Лондоні відбулося відкрите тренування учасників вечора боксу, який пройде 31 серпня на арені О2 в британській столиці.

Головною подією вечора стане бій між чемпіоном WBA та WBO в легкій вазі Василем Ломаченком та Люком Кемпюеллом.

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Натовп вболівальників, які прийшли подивитися на відкрите тренування боксерів, зустріли Василя Ломаченка шаленими оваціями. Українець порадував публіку коротким спарингом та пожонглював м’ячиками.

На кону окрім поясу Ломаченка стоятиме титул WBC.

До речі, Ломаченко назвав найкращого боксера світу незалежно від вагової категорії.

Фото: BoxingScene