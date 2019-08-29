PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Натовп фанатів та український стяг: Ломаченко провів відкрите тренування в Лондоні

Український боксер Василь Ломаченко провів відкрите тренування у Лондоні перед боєм з британцем Люком Кемпбеллом.

Ломаченко провел открытую тренировку в Лондоне

В Лондоні відбулося відкрите тренування учасників вечора боксу, який пройде 31 серпня на арені О2 в британській столиці.

Головною подією вечора стане бій між чемпіоном WBA та WBO в легкій вазі Василем Ломаченком та Люком Кемпюеллом.

Читайте: Ломаченко — Кемпбелл: букмекери назвали фаворита бою

Натовп вболівальників, які прийшли подивитися на відкрите тренування боксерів, зустріли Василя Ломаченка шаленими оваціями. Українець порадував публіку коротким спарингом та пожонглював м’ячиками.

На кону окрім поясу Ломаченка стоятиме титул WBC.

До речі, Ломаченко назвав найкращого боксера світу незалежно від вагової категорії.

ФотоBoxingScene

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ломаченко - Кэмпбелл: котировки букмекеров
Ломаченко — Кемпбелл: букмекери назвали фаворита бою
Вася Ломаченко
Ломаченко назвав найкращого боксера світу незалежно від вагової категорії
Головкин Деревянченко
Дерев’янченко та Головкін зійшлися у першій дуелі поглядів
Деревянченко Головкин
Бій Дерев’янченко – Головкін: дата, місце та гонорари боксерів
Александр Усик
Першим суперником Усика у надважкій вазі стане росіянин Федосов
Стіпе Міочіч
У бою за пояс чемпіона UFC Міочіч переміг Кормьє
Майк Тайсон
Майк Тайсон розповів, скільки витрачає в місяць на марихуану
Ломаченко Кемпбелл
Всі квитки на бій Ломаченко — Кемпбелл розкуплено
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка