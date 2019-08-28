Василь Ломаченко вніс себе у трійку найкращих боксерів світу.
Чемпіон світу за версіями WBA та WBO у легкій вазі Василь Ломаченко назвав трійку найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.
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На першу сходинку українець помістив себе, друге місце віддав чемпіону у напівсередній вазі Теренсу Кроуфорду, а третє – чемпіону в середній вазі Саулю Альваресу.
— Всі чемпіони мають велике его. Вважаю, що я є найкращим незалежно від вагової категорії. Теренс Кроуфорд вважає себе найкращим, а Сауль Альварес – себе. Для мене Кроуфорд на другому місці, а Альварес – третій. Що ще нас об’єднує – неприйняття поразок, – сказав Ломаченко.
Раніше Ломаченко і Кличко потрапили в топ-5 олімпійських чемпіонів.
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