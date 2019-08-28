PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Ломаченко назвав найкращого боксера світу незалежно від вагової категорії

Василь Ломаченко вніс себе у трійку найкращих боксерів світу.

Вася Ломаченко

Чемпіон світу за версіями WBA та WBO у легкій вазі Василь Ломаченко назвав трійку найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Читайте: Всі квитки на бій Ломаченко — Кемпбелл розкуплено

На першу сходинку українець помістив себе, друге місце віддав чемпіону у напівсередній вазі Теренсу Кроуфорду, а третє – чемпіону в середній вазі Саулю Альваресу.

— Всі чемпіони мають велике его. Вважаю, що я є найкращим незалежно від вагової категорії. Теренс Кроуфорд вважає себе найкращим, а Сауль Альварес – себе. Для мене Кроуфорд на другому місці, а Альварес – третій. Що ще нас об’єднує – неприйняття поразок, – сказав Ломаченко.

Раніше Ломаченко і Кличко потрапили в топ-5 олімпійських чемпіонів.

Джерело: Boxing Scene

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Головкин Деревянченко
Дерев’янченко та Головкін зійшлися у першій дуелі поглядів
Деревянченко Головкин
Бій Дерев’янченко – Головкін: дата, місце та гонорари боксерів
Александр Усик
Першим суперником Усика у надважкій вазі стане росіянин Федосов
Стіпе Міочіч
У бою за пояс чемпіона UFC Міочіч переміг Кормьє
Майк Тайсон
Майк Тайсон розповів, скільки витрачає в місяць на марихуану
Ломаченко Кемпбелл
Всі квитки на бій Ломаченко — Кемпбелл розкуплено
Ава Найт
Леді боксу Ава Найт змінила ринг на октагон
Вася Ломаченко
У компанії Алі і Фрейзера: Ломаченко і Кличко потрапили в топ-5 олімпійських чемпіонів
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка