Василь Ломаченко вніс себе у трійку найкращих боксерів світу.

Чемпіон світу за версіями WBA та WBO у легкій вазі Василь Ломаченко назвав трійку найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Читайте: Всі квитки на бій Ломаченко — Кемпбелл розкуплено

На першу сходинку українець помістив себе, друге місце віддав чемпіону у напівсередній вазі Теренсу Кроуфорду, а третє – чемпіону в середній вазі Саулю Альваресу.

— Всі чемпіони мають велике его. Вважаю, що я є найкращим незалежно від вагової категорії. Теренс Кроуфорд вважає себе найкращим, а Сауль Альварес – себе. Для мене Кроуфорд на другому місці, а Альварес – третій. Що ще нас об’єднує – неприйняття поразок, – сказав Ломаченко.

Раніше Ломаченко і Кличко потрапили в топ-5 олімпійських чемпіонів.