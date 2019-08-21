Форвард французького ПСЖ Неймар все ближче до повернення в каталонську Барселону.

Каталонська Барселона готується до повернення форварда ПСЖ Неймара, попри труднощі у переговорах з парижанами.

Блаугранас вже замовили у Nike виробництво джерсі з іменем гравця, а також записали його відеозвернення до фанатів. Таким чином Барса готується до презентації футболіста.

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За останньою інформацією, каталонці запропонували ПСЖ оренду форварда з правом викупу, але ті відмовили.

Раніше повідомлялося, що туринський Ювентус вступив у переговори з французьким ПСЖ щодо трансферу Неймара.

Джерело: RAC1