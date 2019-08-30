Визначилися суперники київського Динамо та Олександрії у груповому етапі Ліги Європи-2019/20.
У штаб-квартирі УЄФА у Ньоні відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи-2019/20.
На цій стадії Україна представлена двома клубами – київське Динамо та Олександрія.
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За підсумками жеребкування біло-сині потрапили до групи B, а Олександрія в групу І.
Суперники Динамо:
- Копенгаген (Данія)
- Мальме (Швеція)
- Лугано (Швейцарія)
Суперники Олександрії:
- Вольфсбург (Німеччина)
- Гент (Бельгія)
- Сент-Етьєн (Франція)
Матчі першого туру групового етапу Ліги Європи-2019/20 стартують 19 вересня.
Нагадаємо, луганська Зоря не змогла пробитися до групового етапу Ліги Європи-2019/20.
Фото: UEFA
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