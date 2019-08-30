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Факти / Спорт

Динамо та Олександрія дізналися суперників у груповому етапі Ліги Європи

Визначилися суперники київського Динамо та Олександрії у груповому етапі Ліги Європи-2019/20.

Жеребьевка Лиги Европы

У штаб-квартирі УЄФА у Ньоні відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи-2019/20.

На цій стадії Україна представлена двома клубами – київське Динамо та Олександрія.

Читайте: Шахтар дізнався суперників по груповому етапу Ліги чемпіонів

За підсумками жеребкування біло-сині потрапили до групи B, а Олександрія в групу І.

Суперники Динамо:

  • Копенгаген (Данія)
  • Мальме (Швеція)
  • Лугано (Швейцарія)

Суперники Олександрії:

  • Вольфсбург (Німеччина)
  • Гент (Бельгія)
  • Сент-Етьєн (Франція)

Матчі першого туру групового етапу Ліги Європи-2019/20 стартують 19 вересня.

Нагадаємо, луганська Зоря не змогла пробитися до групового етапу Ліги Європи-2019/20.

ФотоUEFA

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