Форвард Монако Радамель Фалькао прибув до Стамбула для підписання контракту з Галатасараєм.

33-річного колумбійського нападника Монако Радамеля Фалькао в аеропорту Стамбула зустрів натовп вболівальників. Ще за дві години до приземлення літака з гравцем в аеропорту зібралося понад 25 тис. фанатів Галатасарая.

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Галатасарай поки офіційно не оголосив про підписання контракту з Фалькао, але очікується, що сторони укладуть угоду найближчим часом.

Kulubumuze transferi icin gorusmelere basladigimiz Radamel @FALCAO ya, buyuk Galatasaray taraftarından muhtesem karsilama! pic.twitter.com/oJEvQD5VNT — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 1, 2019

Колумбієць прибув до Туреччини вже підготовлений, адже активно співав разом з фанатами їх популярну кричалку CİM BOM BOM!

Контракт Радамеля з Монако закінчується влітку 2020 року.

Нагадаємо, екс-гравець Ліверпуля Даніель Старрідж підписав контракт з турецьким Трабзонспором.