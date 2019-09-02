PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

25 тис. фанатів зустріли Фалькао в аеропорту Стамбула

Форвард Монако Радамель Фалькао прибув до Стамбула для підписання контракту з Галатасараєм.

Радамель Фалькао в Галатасарае

33-річного колумбійського нападника Монако Радамеля Фалькао в аеропорту Стамбула зустрів натовп вболівальників. Ще за дві години до приземлення літака з гравцем в аеропорту зібралося понад 25 тис. фанатів Галатасарая.

Читайте: Найвисокооплачуваніший гравець АПЛ перейшов в Інтер

Галатасарай поки офіційно не оголосив про підписання контракту з Фалькао, але очікується, що сторони укладуть угоду найближчим часом.

Колумбієць прибув до Туреччини вже підготовлений, адже активно співав разом з фанатами їх популярну кричалку CİM BOM BOM!

Контракт Радамеля з Монако закінчується влітку 2020 року.

Нагадаємо, екс-гравець Ліверпуля Даніель Старрідж підписав контракт з турецьким Трабзонспором.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Алексис Санчес
Найвисокооплачуваніший гравець АПЛ перейшов в Інтер
Официальный мяч группового этапа Лиги чемпионов 2019/20
УЄФА презентував офіційний м’яч групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20
ФК Бери
В Англії виключили з Ліги один з найстаріших клубів країни
Колин Кларк
Екс-гравець збірної США та Лос-Анджелес Гелаксі помер у 35 років
Неймар
Сцени з Неймаром повернули в серіал на платформі Netflix
Евгений Коноплянка
Коноплянка зацікавив клуб Серії А – ЗМІ
Уэйн Руни с женой
Руні знову запідозрили у подружній зраді – дружина висунула йому ультиматум
ФК Рома
Рома знайшла зниклу дитину завдяки незвичному оголошенню трансферу
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка