Манчестер Сіті має найдорожчий склад, згідно з орієнтовною трансферною вартості футболістів.

Чинний чемпіон АПЛ Манчестер Сіті має найдорожчий склад серед англійських клубів. Сумарна вартість футболістів містян перевалила за мільярд і коштує £1,15 млрд.

На другій сходинці розташувався володар кубка Ліги чемпіонів Ліверпуль, вартість футболістів червоних на £180 млн менша, ніж у Сіті, і оцінюється в £959,18 млн. Замикає трійку лідерів лондонський Тоттенгем – £881,55 млн.

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Сумарна вартість футболістів Челсі складає £697,9 млн, а Манчестер Юнайтед – £644,63 млн. Таким чином, склад чинних чемпіонів Англії вартує майже, як два склади червоних дияволів.

На останній сходинці за вартістю футболістів АПЛ опинився Шеффілд Юнайтед – лише £62,33 млн.

Нагадаємо, Манчестер Сіті обіграв Ліверпуль у серії пенальті та завоював Суперкубок Англії.