Манчестер Сіті став володарем Суперкубка Англії 2019.

Ліверпуль зустрічався з Манчестер Сіті в рамках матчу за Суперкубок Англії. Зустріч пройшла в Лондоні на стадіоні Вемблі і завершилася перемогою містян після серії пенальті 1:1 (пен.5:4).

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Рахунок у матчі відкрив Рахім Стерлінг на 12-й хвилині після пасу від Давида Сілви. На 77-й хвилині Ліверпуль зрівняв голом Жоеля Матіпа, якому асистував Вірджил ван Дейк. На 94-й хвилині мерсисайдці були близькими до перемоги, однак м’яч після удару Мохаммеда Салаха з лінії виніс Кайл Вокер.

У серії пенальті точнішими були підопічні Пепа Гвардіоли – 5:4. Один з одинадцятиметрових ударів реалізував Олександр Зінченко.

До речі, ПСЖ обіграв Ренн у матчі за Суперкубок Франції.