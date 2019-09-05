Перша дуель поглядів боксерів Ентоні Джошуа та Енді Руїса перед реваншем пройшла у Саудівській Аравії.

Володар титулів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Енді Руїс вперше зустрівся з британцем Ентоні Джошуа після того, як відібрав у нього пояси у червні.

Дуель поглядів боксерів відбулася у Саудівській Аравії. Дивлячись у вічі один одному Руїс був розслаблений і виглядав високомірно, а ось Джошуа лише кидав на суперника гнівний погляд.

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Під час прес-конференції Руїс заявив, що він знову поб’є Джошуа і пояси поїдуть з ним до Мексики.

— Пояси залишаться зі мною, адже 7 грудня я знову впишу своє ім’я в історію – знову посоромлю всіх прогнозистів. З чого б мені хотілося лише 15-хвилинної слави? Хочу, щоб вона тривала роками, – заявив Руїс.

У свою чергу, Джошуа заявив, що Енді чемпіон лише до 7 грудня.

Нагадаємо, Руїс переміг Джошуа технічним нокаутом, кілька разів відправивши до цього британця у нокдаун.

Фото: Boxing Scene