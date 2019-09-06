Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна не змогла вийти до фіналу відкритого чемпіонату США з тенісу US Open, програвши американці Серені Вільямс.
У півфіналі US Open на стадіоні імені Артура Еша, який входить в Національний тенісний центр імені Біллі Джин Кінг, 24-річна українка Еліна Світоліна програла шестиразовій переможниці турніру американці Серені Вільямс.
Поєдинок Світоліна – Вільямс завершився з рахунком – 3:6, 1:6.
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– Еліна Світоліна вже вийшла на новий для себе рівень. Другий поспіль турнір із серії Великого шолома вона доходить до півфінальної стадії. На жаль, далі пройти поки не вдається, – зазначають у Федерації тенісу України.
Нагадаємо, 3 вересня Еліна Світоліна вперше в кар’єрі вийшла до півфіналу US Open.
Джерело: ФТУ
Фото: ФТУ