Пряму трансляцію матчу 5-го туру відбору до Євро-2020 у групі В між Литвою та Україною покаже телеканал Україна.

У матчі 5-го туру кваліфікації до Євро-2020 у групі В збірна України на виїзді зіграє зі збірною Литви. Матч пройде 7 вересня у Вільнюсі на стадіоні ЛФФ.

Початок матчу о 19.00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах Україна та Футбол 1.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Литва — Україна на Фактах ICTV.

Фото: УАФ