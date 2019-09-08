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Факти / Спорт

Б’янка Андреєску перемогла у фіналі US Open

Тенісистці з Канади Б’янці Андреєску вдалося здобути впевнену перемогу над Сереною Вільямс.

Б'янка Андреєску

У фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open) зійшлися 19-річна канадська тенісистка Б’янка Андреєску і легендарна спортсменка Серена Вільямс.

Матч тривав 1 годину і 41 хвилину та завершився з рахунком 6:3, 7:5.

Б’янці вдалося впевнено виграти два сети.

Читайте: Світоліна, Вільямс та Осака взяли участь у спільній фотосесії перед US Open

До перемоги на US Open найкращим результатом канадської тенісистки був вихід до другого кола на Australian Open.

До слова, українська тенісистка Еліна Світоліна програла Серені Вільямс у півфіналі US Open.

Джерело: US Open

Відео: US Open

Фото: Dreamstime

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