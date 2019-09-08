Тенісистці з Канади Б’янці Андреєску вдалося здобути впевнену перемогу над Сереною Вільямс.

У фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open) зійшлися 19-річна канадська тенісистка Б’янка Андреєску і легендарна спортсменка Серена Вільямс.

Матч тривав 1 годину і 41 хвилину та завершився з рахунком 6:3, 7:5.

Б’янці вдалося впевнено виграти два сети.

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До перемоги на US Open найкращим результатом канадської тенісистки був вихід до другого кола на Australian Open.

До слова, українська тенісистка Еліна Світоліна програла Серені Вільямс у півфіналі US Open.

Джерело: US Open

Відео: US Open