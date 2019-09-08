Шарль Леклер зі стайні Ferrari став переможцем гонки на трасі у Монці.

На трасі в Монці завершилася гонка Гран-прі Італії. Переможцем 14-го етапу Формули-1 став пілот Ferrari Шарль Леклер. Другим дістався фінішу пілот Mercedes Валттері Боттас. А ось напарник Боттаса Льюїс Гемільтон лише третій.

Леклер стартував першим завдяки кращій кваліфікації і на старті зумів захистити свою позицію від пілотів Mercedes, які були зайняті більше боротьбою між собою.

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Себастьян Феттель по ходу гонки допустив помилку, його розвернуло, а повернувшись на трасу Феттель ледь не вибив з гонки Ленса Стролла. Феттеля покарали стоп-енд-гоу, і у підсумку він фінішував лише 13-м.

Формула 1. Гран-прі Італії

1. Шарль Леклер (Ferrari) – 53 кола

2. Валттері Боттас (Mercedes) +0.835

3. Льюїс Гемілтон (Mercedes) +35.199

4. Даніель Ріккардо (Renault Sport F1) +45.515

5. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport F1) +58.165

6. Александер Албон (Red Bull) +59.315

7. Серхіо Перес (Racing Point) +73.802

8. Макс Ферстаппен (Red Bull) +74.492

9. Антоніо Джовінаццо (Alfa Romeo) +1 коло

10. Ландо Норріс (McLaren) +1 коло

Особистий залік Кубок конструкторів № Спортсмен Очки № Команда Очки 1. Льюїс Гемілтон 284 1. Mercedes AMG F1 505 2. Валттері Боттас 221 2. Scuderia Ferrari 351 3. Макс Ферстаппен 185 3. Red Bull Racing 266 4. Шарль Леклер 182 4. McLaren 83 5. Себастьян Феттель 169 5. Renault Sport F1 65 6. П’єр Гаслі 65 6. Scuderia Toro Rosso 51 7. Карлос Сайнс-Дж. 58 7. Racing Point 46 8. Даніель Ріккардо 34 8. Alfa Romeo 34 9. Александер Албон 34 9. Haas 26 10. Данііл Квят 33 10. Williams 1

П’ятнадцятий етап Формули-1 — Гран-прі Сінгапура відбудеться 22 вересня на трасі Маріна-Бей.

Нагадаємо, Гран-прі Німеччини виграв пілот Red Bull Racing Макс Ферстаппен.