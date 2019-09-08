Шарль Леклер зі стайні Ferrari став переможцем гонки на трасі у Монці.
На трасі в Монці завершилася гонка Гран-прі Італії. Переможцем 14-го етапу Формули-1 став пілот Ferrari Шарль Леклер. Другим дістався фінішу пілот Mercedes Валттері Боттас. А ось напарник Боттаса Льюїс Гемільтон лише третій.
Леклер стартував першим завдяки кращій кваліфікації і на старті зумів захистити свою позицію від пілотів Mercedes, які були зайняті більше боротьбою між собою.
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Себастьян Феттель по ходу гонки допустив помилку, його розвернуло, а повернувшись на трасу Феттель ледь не вибив з гонки Ленса Стролла. Феттеля покарали стоп-енд-гоу, і у підсумку він фінішував лише 13-м.
Формула 1. Гран-прі Італії
- 1. Шарль Леклер (Ferrari) – 53 кола
- 2. Валттері Боттас (Mercedes) +0.835
- 3. Льюїс Гемілтон (Mercedes) +35.199
- 4. Даніель Ріккардо (Renault Sport F1) +45.515
- 5. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport F1) +58.165
- 6. Александер Албон (Red Bull) +59.315
- 7. Серхіо Перес (Racing Point) +73.802
- 8. Макс Ферстаппен (Red Bull) +74.492
- 9. Антоніо Джовінаццо (Alfa Romeo) +1 коло
- 10. Ландо Норріс (McLaren) +1 коло
|Особистий залік
|Кубок конструкторів
|№
|Спортсмен
|Очки
|№
|Команда
|Очки
|1.
|Льюїс Гемілтон
|284
|1.
|Mercedes AMG F1
|505
|2.
|Валттері Боттас
|221
|2.
|Scuderia Ferrari
|351
|3.
|Макс Ферстаппен
|185
|3.
|Red Bull Racing
|266
|4.
|Шарль Леклер
|182
|4.
|McLaren
|83
|5.
|Себастьян Феттель
|169
|5.
|Renault Sport F1
|65
|6.
|П’єр Гаслі
|65
|6.
|Scuderia Toro Rosso
|51
|7.
|Карлос Сайнс-Дж.
|58
|7.
|Racing Point
|46
|8.
|Даніель Ріккардо
|34
|8.
|Alfa Romeo
|34
|9.
|Александер Албон
|34
|9.
|Haas
|26
|10.
|Данііл Квят
|33
|10.
|Williams
|1
П’ятнадцятий етап Формули-1 — Гран-прі Сінгапура відбудеться 22 вересня на трасі Маріна-Бей.
Нагадаємо, Гран-прі Німеччини виграв пілот Red Bull Racing Макс Ферстаппен.