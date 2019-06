Пілот Mercedez Льюіс Гемілтон став переможцем сьомого етапу Формули-1 на Гран-прі Канади. Друге місце посів Себастьян Феттель, третє — Шарль Леклер (обидва — Ferrari).

Фізично Феттель фінішував першим, але отримав п’ять секунд штрафу за небезпечне повернення на трасу.

Таким рішенням суддів Феттель залишився розчарований і не став паркувати свій болід в зоні, де розташовуються призери. Також німець забрав табличку з першим номером від машини Хемілтона і поставив її на місце, куди повинна була під’їхати його машина, а біля машини британця поставив табличку з номером два.

Sebastian Vettel is livid at his penalty, switches the stand in front of Hamilton’s car to be number 2 pic.twitter.com/Y8ivkLuQ9E

— CJ Fogler (@cjzer0) 9 июня 2019 г.