Британський гонщик Mercedez Льюїс Гемілтон зі скандалом став переможцем Гран-прі Канади.

Пілот Mercedez Льюіс Гемілтон став переможцем сьомого етапу Формули-1 на Гран-прі Канади. Друге місце посів Себастьян Феттель, третє — Шарль Леклер (обидва — Ferrari).

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Фізично Феттель фінішував першим, але отримав п’ять секунд штрафу за небезпечне повернення на трасу.

Таким рішенням суддів Феттель залишився розчарований і не став паркувати свій болід в зоні, де розташовуються призери. Також німець забрав табличку з першим номером від машини Хемілтона і поставив її на місце, куди повинна була під’їхати його машина, а біля машини британця поставив табличку з номером два.

Sebastian Vettel is livid at his penalty, switches the stand in front of Hamilton’s car to be number 2 pic.twitter.com/Y8ivkLuQ9E — CJ Fogler (@cjzer0) 9 июня 2019 г.

Феттель не приховував своїх емоцій та обурення і під час інтерв’ю.

— Вони вкрали в мене гонку! Мені пощастило, що я в стіну не в’їхав! Куди я, чорт забирай, повинен був поїхати? Це не чесно, кажу вам. Я злий, і у мене є право злитися. Плювати, що скажуть люди. Відмінна публіка, шикарний трек, – сказав після гонки Феттель.

Формула-1. Гран-прі Канади

1. Льюїс Гемільтон (Mercedes)

2. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) — +3.658

3. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — +4.696

4. Валттері Боттас (Mercedes) — +51.043

5. Макс Ферстаппен (Red Bull) — +57.655

6. Даніель Ріккардо (Renault Sport F1) — +1 коло

7. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport F1) — +1 коло

8. П’єр Гаслі (Red Bull) — + 1 коло

9. Ленс Стролл (Racing Point) — +1 коло

10. Даніїл Квят (Scuderia Toro Rosso) — +1 коло

Особистий залік Кубок конструкторів № Спортсмен Очки № Команда Очки 1. Льюїс Гемілтон 162 1. Mercedes AMG F1 295 2. Валттері Боттас 133 2. Scuderia Ferrari 172 3. Макс Ферстаппен 100 3. Red Bull Racing 124 4. Себастьян Феттель 88 4. McLaren 30 5. Шарль Леклер 72 5. Renault Sport F1 28 6. П’єр Гаслі 36 6. Racing Point 19 7. Карлос Сайнс-Дж. 18 7. Scuderia Toro Rosso 17 8. Даніель Ріккардо 16 8. Haas 16 9. Кевін Магнуссен 14 9. Alfa Romeo 13 10. Серхіо Перес 13 10. Williams 0

Восьмий етап Формули-1 — Гран-прі Франції відбудеться 23 червня на трасі у Поль Рікар.

Нагадаємо, Льюїс Гемілтон виграв Гран-прі Китаю на трасі у Шанхаї.