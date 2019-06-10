Британський гонщик Mercedez Льюїс Гемілтон зі скандалом став переможцем Гран-прі Канади.
Пілот Mercedez Льюіс Гемілтон став переможцем сьомого етапу Формули-1 на Гран-прі Канади. Друге місце посів Себастьян Феттель, третє — Шарль Леклер (обидва — Ferrari).
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Фізично Феттель фінішував першим, але отримав п’ять секунд штрафу за небезпечне повернення на трасу.
Race. Defining. Moment. #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/053sau3we1
— Formula 1 (@F1) 9 июня 2019 г.
Таким рішенням суддів Феттель залишився розчарований і не став паркувати свій болід в зоні, де розташовуються призери. Також німець забрав табличку з першим номером від машини Хемілтона і поставив її на місце, куди повинна була під’їхати його машина, а біля машини британця поставив табличку з номером два.
Sebastian Vettel is livid at his penalty, switches the stand in front of Hamilton’s car to be number 2 pic.twitter.com/Y8ivkLuQ9E
— CJ Fogler (@cjzer0) 9 июня 2019 г.
Феттель не приховував своїх емоцій та обурення і під час інтерв’ю.
— Вони вкрали в мене гонку! Мені пощастило, що я в стіну не в’їхав! Куди я, чорт забирай, повинен був поїхати? Це не чесно, кажу вам. Я злий, і у мене є право злитися. Плювати, що скажуть люди. Відмінна публіка, шикарний трек, – сказав після гонки Феттель.
Формула-1. Гран-прі Канади
- 1. Льюїс Гемільтон (Mercedes)
- 2. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) — +3.658
- 3. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — +4.696
- 4. Валттері Боттас (Mercedes) — +51.043
- 5. Макс Ферстаппен (Red Bull) — +57.655
- 6. Даніель Ріккардо (Renault Sport F1) — +1 коло
- 7. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport F1) — +1 коло
- 8. П’єр Гаслі (Red Bull) — + 1 коло
- 9. Ленс Стролл (Racing Point) — +1 коло
- 10. Даніїл Квят (Scuderia Toro Rosso) — +1 коло
|Особистий залік
|Кубок конструкторів
|№
|Спортсмен
|Очки
|№
|Команда
|Очки
|1.
|Льюїс Гемілтон
|162
|1.
|Mercedes AMG F1
|295
|2.
|Валттері Боттас
|133
|2.
|Scuderia Ferrari
|172
|3.
|Макс Ферстаппен
|100
|3.
|Red Bull Racing
|124
|4.
|Себастьян Феттель
|88
|4.
|McLaren
|30
|5.
|Шарль Леклер
|72
|5.
|Renault Sport F1
|28
|6.
|П’єр Гаслі
|36
|6.
|Racing Point
|19
|7.
|Карлос Сайнс-Дж.
|18
|7.
|Scuderia Toro Rosso
|17
|8.
|Даніель Ріккардо
|16
|8.
|Haas
|16
|9.
|Кевін Магнуссен
|14
|9.
|Alfa Romeo
|13
|10.
|Серхіо Перес
|13
|10.
|Williams
|0
Восьмий етап Формули-1 — Гран-прі Франції відбудеться 23 червня на трасі у Поль Рікар.
Нагадаємо, Льюїс Гемілтон виграв Гран-прі Китаю на трасі у Шанхаї.