Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко дізнався свій рейтинг у FIFA 20.

Показник футболіста збірної України та Манчестер Сіті Олександра Зінченка у FIFA 20 склав 78 балів.

Таким чинов українець покращив свій торішній показник у FIFA 19 на 7 пунктів (71 бал).

Дивіться: EA презентувала трейлер FIFA 20 з режимом вуличного футболу

Відзначимо також, що Зінченко отримав п’ять зірок за штрафні удари. Представники Манчестер Сіті попросили українця виконати п’ять таких ударів – Олександру лише раз вдалося вразити ворота.

У партнерів Зінченка по команді Емеріка Ляпорта рейтинг склав 87 балів, а у Лероя Сане – 86. Найбільший рейтинг серед гравців містян у бельгійця Кевіна де Брюйне – 91 бал.

До речі, Зідан буде на обкладинці FIFA 20 Ultimate Edition.