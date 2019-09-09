Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко дізнався свій рейтинг у FIFA 20.
Показник футболіста збірної України та Манчестер Сіті Олександра Зінченка у FIFA 20 склав 78 балів.
Таким чинов українець покращив свій торішній показник у FIFA 19 на 7 пунктів (71 бал).
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Відзначимо також, що Зінченко отримав п’ять зірок за штрафні удари. Представники Манчестер Сіті попросили українця виконати п’ять таких ударів – Олександру лише раз вдалося вразити ворота.
[email protected], Zinchenko and @Laporte going for the #FIFARatings upgrades with @TheF2!
https://t.co/LaA1FnsklZ
@EASPORTSFIFA #FIFA20 #mancity pic.twitter.com/rTzh0Wk2sR
— Manchester City (@ManCity) September 9, 2019
У партнерів Зінченка по команді Емеріка Ляпорта рейтинг склав 87 балів, а у Лероя Сане – 86. Найбільший рейтинг серед гравців містян у бельгійця Кевіна де Брюйне – 91 бал.
До речі, Зідан буде на обкладинці FIFA 20 Ultimate Edition.