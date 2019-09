Показник футболіста збірної України та Манчестер Сіті Олександра Зінченка у FIFA 20 склав 78 балів.

Таким чинов українець покращив свій торішній показник у FIFA 19 на 7 пунктів (71 бал).

Дивіться: EA презентувала трейлер FIFA 20 з режимом вуличного футболу

Відзначимо також, що Зінченко отримав п’ять зірок за штрафні удари. Представники Манчестер Сіті попросили українця виконати п’ять таких ударів – Олександру лише раз вдалося вразити ворота.

[email protected], Zinchenko and @Laporte going for the #FIFARatings upgrades with @TheF2!

https://t.co/LaA1FnsklZ

@EASPORTSFIFA #FIFA20 #mancity pic.twitter.com/rTzh0Wk2sR

— Manchester City (@ManCity) September 9, 2019