Пітчера Піттсбург Пайретс Феліпе Васкеса заарештували за підозрою у сексуальних домаганнях до неповнолітньої.

Пітчера Піттсбург Пайретс Феліпе Васкеса арештували в його будинку у Піттсбургу після обшуку працівниками правоохоронних органів штату Флорида і поліцією штату Пенсільванія.

У серпні поліція отримала інформацію, що 28-річний Васкес 2 роки тому вів листування інтимного характеру з 13-річною дівчинкою з Флориди.

Спортсмен пропонував дівчині зустрітися та зайнятися сексом після закінчення сезону, а в липні 2019 року надіслав їй відео, на якому здійснює статевий акт. На фото та відео не видно обличчя Васкеса, але поліція опізнала його за численними тату.

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Медіафайли та переписку виявила мама дівчинки. Вона написала бейсболісту, що її донька неповнолітня.

В результаті обшуку у будинку Васкеса було вилучено електронні пристрої та телефон. Зараз пітчер знаходиться під вартою у в’язниці округу Аллегейні без права внесення застави та очікує на екстрадицію до Флориди.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Felipe Vazquez (@nightmare_73) 28 Лют 2018 р. о 1:55 PST

Президент Пайретс Френк Куннеллі заявив, що офіс Головної ліги бейсболу (MLB) відправив гравця в адміністративну відпустку. Шафу пітчера в клубі вже звільнили від його речей, також у Піттсбурзі прибрали будь-які згадки і зображення Феліпе.

Нагадаємо, футболіст Нью-Інгленд Петріотс Антоніо Браун звинувачується у зґвалтуванні персонального тренера.

Фото: Felipe Vázquez