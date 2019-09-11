Футболіст Нью-Інгленд Петріотс Антоніо Браун звинувачується у зґвалтуванні персонального тренера.

Футболіст Нью-Інгленд Петріотс Антоніо Браун звинувачується в тому, що він тричі (двічі у червні 2017 року та одного разу у травні 2018 року) сексуально домагався та примусив до статевого акту свого персонального тренера Брітні Тейлор.

Спортсмен познайомився з дівчиною у Центральному Мічиганському університеті і пізніше найняв її на роботу як тренера.

За словами Браун, у червні 2017 року Браун спершу її поцілував без згоди, а потім коли вони разом дивилися програму на релігійну тематику, Антоніо почав мастурбувати. Також Тейлор до позову надала копії повідомлень, які Браун їй надіслав після інциденту.

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Футболіст вибачився перед дівчиною пообіцявши, що більше не буде її сексуально домагатися. Однак, у травні 2018 року він зґвалтував Тейлор. У позові неодноразово зазначається, що дівчина намагалася зупинити Брауна, кричала слова “стоп” та “ні”, але Антоніо не послухався.

Сам Браун заявив, що секс між ними був за обопільною згодою. Національна футбольна ліга і клуб Брауна вже почали власні розслідування.

Нагадаємо, прокуратура США винесла вердикт Роналду у справі про зґвалтування.