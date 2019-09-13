Інтернет-компанія з виробництва порнографії BangBros запропонувала баскетбольному клубу Маямі Хіт перейменувати домашню арену.

Порностудія з Маямі BangBros готова заплатити $10 млн баскетбольному клубу Маямі Хіт, за зміну назви їх домашньої арени American Airlines Arena на BangBros Center або The BBC.

— BangBros та Хіт стали важливою частиною міста, в обох величезна армія шанувальників. Що може бути крутіше, якщо арена Маямі спонсоруватиметься BangBros? – йдеться в заяві порностудії.

We’ve officially Submitted our $10,000,000 bid for the naming rights to the Miami Heat Arena. We wish to thank American Airlines for their past support of the @MiamiHEAT We intend to change the name to the BangBros Center aka ‘The BBC’ #BangBrosCares pic.twitter.com/YbhNattIm7 — BANGBROSOFFICIAL (@BangBrosDotCom1) September 12, 2019

Арена вміщує близько 20 тис. осіб. Домашній стадіон Хіт з моменту свого відкриття в 1999 році називається American Airlines Arena. Однак цього тижня стало відомо, що авіакомпанія не продовжуватиме контракт, який закінчується в кінці 2019 року.

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Раніше англійський клуб уклав спонсорську угоду зі стрип-клубом і розлютив фанатів.