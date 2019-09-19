Київське Динамо взяло гору над шведським Мальме у першому турі групового етапу Ліги Європи.

Динамо – Мальме – 1:0

Динамо: Бойко, Міколенко, Кадар, Шабанов, Кендзьора, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Вербіч, Родрігес (Бесєдін, 73), Циганков (Караваєв, 90+1).

Мальме: Далін, Беймо (Ларссон, 57), Нілсен Білле, Бенгтссон, Сафарі, Траустасон (Голл, 86), Левіцкі, Баширу, Рієкс, Крістіансен (Антонссон, 73), Розенберг.

Голи: Буяльський, 84

Київське Динамо в рамках першого туру групового етапу Ліги Європи приймало шведський Мальме. Зустріч пройшла у Києві на НСК Олімпійський та завершилася мінімальною перемогою підопічних Михайличенка з рахунком 1:0.

Протягом матчу кияни прогнозовано володіли перевагу, мали чимало хороших нагод, щоб відкрити рахунок, тоді як у гостей в першому таймі не було жодного удару у площину воріт.

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По перерві шведи вийшли на гру з новими силами і кілька разів потурбували Дениса Бойка. Зрештою, біло-синім вдалося відкрити рахунок на 84-й хвилині – Шепелєв хорошим пасом вивів на побачення з голкіпером Мальме Віталія Буяльського і той відправив м’яч повз Даліна.

В іншому матчі групи В Копенгаген вдома з таким же рахунком 1:0 обіграв швейцарський Лугано.

Нагадаємо, Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Динамо – Мальме.

Фото: Malmö FF