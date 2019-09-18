Шахтар зазнав поразки від Манчестер Сіті у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2018/19.

Шахтар — Манчестер Сіті – 0:3

Шахтар: Пятов, Ісмаїлі, Матвієнко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Алан Патрік (Антоніо, 74), Соломон (Коноплянка 46), Тайсон, Марлос, Мораес (Дентіньо, 77).

Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер (Канселу, 81), Родрі (Менді, 83), Отаменді, Зінченко, Гюндоган, Де Брюйне (Сілва, 77), Марез, Фернандіньо, Стерлінг, Жезус.

Голи: Марез, 24 Гюндоган, 38 Жезус, 76

Донецький Шахтар приймав у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті. Зустріч пройшла на стадіоні ОСК Металіст у Харкові і завершилася перемогою гостей з рахунком 3:0.

Дивіться: Ліверпуль розпочав захист титулу з поразки від Наполі

Рахунок у матчі відкрив Ріяд Марез на 24-й хвилині після пасу від Ілкая Гюндогана, а вже на 38-й хвилині вже Марез асистував Гюндогану. У другому таймі до розгромного рахунок довів точний удар Габріеля Жезуса.

В іншому матчі групи С Динамо Загреб розгромив Аталанту з рахунком 4:0.

Нагадаємо, Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Манчестер Сіті.

Фото: FC SHAKHTAR DONETSK