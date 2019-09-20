Стала відома заявка збірної України з футболу на найближчі матчі у відборі до Євро-2020.
Наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко озвучив список гравців, які готуватимуться до матчів у кваліфікації до Євро-2020 проти збірних Литви та Португалії.
Всього на збір викликано 21 футболіста, ще 6 потрапили до резервного списку.
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У порівнянні з заявкою на матчі проти Литви та Нігерії до резерву потрапили Володимир Шепелєв та Роман Безус.
Заявка збірної України:
- Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Денис Бойко (Динамо Київ), Андрій Лунін (Вальядолід, Іспанія).
- Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат (усі — Шахтар Донецьк), Микита Бурда, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (усі — Динамо Київ), Ігор Пластун (Гент, Бельгія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).
- Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос (усі — Шахтар Донецьк), Віктор Циганков, Віталій Буяльський (обидва — Динамо Київ), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Ситі, Англія).
- Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Жуніор Мораес (Шахтар Донецьк).
Резервний список: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Артем Бєсєдін (усі — Динамо Київ), Віктор Коваленко (Шахтар Донецьк), Роман Безус (Гент, Бельгія), Євген Шахов (Лечче, Італія).
Матч проти Литви відбудеться 11 жовтня у Харкові, а Португалію синьо-жовті приймуть на НСК Олімпійський 14 жовтня.
Нагадаємо, Україна розписала бойову нічию з Нігерією у товариському матчі.