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Шевченко назвав склад збірної України на матчі проти Португалії та Литви

Стала відома заявка збірної України з футболу на найближчі матчі у відборі до Євро-2020.

Шевченко назвав склад збірної України на матчі проти Португалії та Литви

Наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко озвучив список гравців, які готуватимуться до матчів у кваліфікації до Євро-2020 проти збірних Литви та Португалії.

Всього на збір викликано 21 футболіста, ще 6 потрапили до резервного списку.

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У порівнянні з заявкою на матчі проти Литви та Нігерії до резерву потрапили Володимир Шепелєв та Роман Безус.

Заявка збірної України:

  • Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Денис Бойко (Динамо Київ), Андрій Лунін (Вальядолід, Іспанія).
  • Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат (усі — Шахтар Донецьк), Микита Бурда, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (усі — Динамо Київ), Ігор Пластун (Гент, Бельгія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).
  • Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос (усі — Шахтар Донецьк),  Віктор Циганков, Віталій Буяльський (обидва — Динамо Київ), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Ситі, Англія).
  • Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Жуніор Мораес (Шахтар Донецьк).

Резервний список: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Артем Бєсєдін (усі  — Динамо Київ), Віктор Коваленко (Шахтар Донецьк), Роман Безус (Гент, Бельгія), Євген Шахов (Лечче, Італія).

Матч проти Литви відбудеться 11 жовтня у Харкові, а Португалію синьо-жовті приймуть на НСК Олімпійський 14 жовтня.

Нагадаємо, Україна розписала бойову нічию з Нігерією у товариському матчі.

Джерело: ФФУ

Фото: Dreamstime

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