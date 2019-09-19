Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала оновлений рейтинг національних команд.

Збірна України з футболу в оновленому рейтингу ФІФА залишилася на 25 сходинці, як і в рейтингу організації за липень. Синьо-жовті мають у своєму активі 1516 балів.

Команда Андрія Шевченка розташувалася між збірною Ірану та Вельсу, які розділяють 23 та 24 місце та збірною Венесуели (26).

Перше місце продовжує утримувати збірна Бельгії (1752). Збірна Франції (1725) піднялася з третього на друге місце. Топ-3 замикає збірна Бразилії (1719), яка поступилася другою сходинкою чинним чемпіонам світу.

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Найбільшого прогресу у топ-50 рейтингу досягла збірна Ямайки, яка піднялася на 5 позицій і тепер посідає 47-е місце. Найбільшого регресу – одразу дві збірні – Угорщини (50) та Ісландії (41).



















Збірна України зберегла свою позицію у рейтингу ФІФА / 5 фотографий

Суперникукраїнців по групі В у відборі на Євро-2020 збірна Португалії підвищилася на одну сходинку і тепер на 5-му місці. Сербія (35) не змінила свою позицію, Люксембург (93) опустився на два пункти, Литва (131) на один.

Нагадаємо, Україна розписала бойову нічию з Нігерією у товариському матчі.