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Факти / Спорт

Фанатка МЮ заснула на трибунах під час матчу проти Вест Гема

Вболівальниця Манчестер Юнайтед заснула на трибуні під час матчу 6-го туру АПЛ проти Вест Гем Юнайтед.

Фанатка МЮ уснула на трибуне

Фанатці Манчестер Юнайтед у гостьовому секторі на Олімпійському стадіоні у Лондоні стадо так нудно, що вона заснула на плечі у свого хлопця.

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Це сталося у перерві матчу, коли молотобійці вже вели у рахунку 1:0 після голу Андрія Ярмоленка.

Нагадаємо, манкуніанці поступилися на виїзді Вест Гему з рахунком 2:0. Другий гол  Вест Гема по перерві забив Арон Крессуелл.

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