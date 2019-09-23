Вболівальниця Манчестер Юнайтед заснула на трибуні під час матчу 6-го туру АПЛ проти Вест Гем Юнайтед.
Фанатці Манчестер Юнайтед у гостьовому секторі на Олімпійському стадіоні у Лондоні стадо так нудно, що вона заснула на плечі у свого хлопця.
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Це сталося у перерві матчу, коли молотобійці вже вели у рахунку 1:0 після голу Андрія Ярмоленка.
Нагадаємо, манкуніанці поступилися на виїзді Вест Гему з рахунком 2:0. Другий гол Вест Гема по перерві забив Арон Крессуелл.
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