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Факти / Спорт

Футболіст МЮ купив собаку за £15 тис., щоб захиститися від фанатів

Футболіст Манчестер Юнайтед Поль Погба придбав сторожового пса за £15 тис.

Погба собака

Хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба придбав сторожового пса, який повинен захистити його від агресивно налаштованих фанатів.

Погба придбав ротвейлера у спеціалізованої фірми Chaperone K9 за £15 тис. Там же купували собі собак й інші гравці манкуніанського клубу Маркус Рашфорд та Філ Джонс.

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Раніше деякі фанати МЮ біля тренувальної бази клубу намалювали спреєм написи Pogba Out і вивісили плакати з вимогою вигнати француза з клубу. Згідно з опитуванням, лише 16% вболівальників хочуть, аби Погба залишився в Манчестері.

Погба с собакой

Фото: chaperonek9

Також у липні цього року неподалік від будинку Погба вбили ножем 17-річного студента Юсефа Маккі.

Раніше зірка Челсі Лофтус-Чік розізлив своїх сусідів нецензурним репом.

Джерело: The Sun

Фото: Dreamstime

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