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Факти / Спорт

Гол Ярмоленка допоміг Вест Гему обіграти Манчестер Юнайтед

Вест Гем Юнайтед на своєму полі обіграв Манчестер Юнайтед з рахунком 2:0.

Ярмоленко забил Манчестер Юнайтед

Вест Гем приймав на своєму полі Манчестер Юнайтед в рамках шостого туру АПЛ. Зустріч пройшла на Олімпійському стадіоні у Лондоні та завершилася перемогою молотобійців з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі відкрив український форвард господарів Андрій Ярмоленко після пасу від Феліпе Андерсона. Під кінець матчу подвоїв перевагу Вест Гема Арон Крессуелл.

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Для Ярмоленка це другий гол у 5-ти матчах поточного сезону АПЛ.

Перемога над МЮ дозволила підопічним Мануеля Пеллегріні піднятися на четверту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 11 очок. В Манчестер Юнайтед (8) сьома сходинка.

В наступному турі Вест Гем на виїзді зустрінеться з Борнмутом, а МЮ вдома прийме Арсенал.

До речі, гол Ярмоленка визнали найкращим у Вест Гемі у серпні.

Фото: Getty Images

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