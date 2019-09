Вест Гем приймав на своєму полі Манчестер Юнайтед в рамках шостого туру АПЛ. Зустріч пройшла на Олімпійському стадіоні у Лондоні та завершилася перемогою молотобійців з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі відкрив український форвард господарів Андрій Ярмоленко після пасу від Феліпе Андерсона. Під кінець матчу подвоїв перевагу Вест Гема Арон Крессуелл.

Для Ярмоленка це другий гол у 5-ти матчах поточного сезону АПЛ.

amazing movement for yarmolenko on his goal. he just snaked around ashley young after passing it up and popped up in space. pic.twitter.com/RwrCRACLt7

— justin 6lock (@JBlock49) September 22, 2019