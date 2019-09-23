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Факти / Спорт

ФІФА назвала найкращого гравця 2019 року

Форвард Барселони Ліонель Мессі визнаний найкращим футболістом за версією ФІФА та володарем статуетки The Best.

ФІФА назвала найкращого гравця 2019 року

Найкращим футболістом року за версією ФІФА став форвард Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Окрім голандця за нагороду також боролися захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк та нападник Ювентуса Криштіану Роналду.

Читайте: Юрген Клопп став найкращим тренером року за версією ФІФА

У цьому сезоні Мессі разом з Барселоною дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де поступився майбутньому переможцю Ліверпулю та став переможцем іспанської Ла Ліги.

Нагадаємо, Ван Дейк отримав нагороду найкращого гравця року за версією УЄФА.

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