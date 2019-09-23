Форвард Барселони Ліонель Мессі визнаний найкращим футболістом за версією ФІФА та володарем статуетки The Best.
Найкращим футболістом року за версією ФІФА став форвард Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі.
Окрім голандця за нагороду також боролися захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк та нападник Ювентуса Криштіану Роналду.
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У цьому сезоні Мессі разом з Барселоною дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де поступився майбутньому переможцю Ліверпулю та став переможцем іспанської Ла Ліги.
Нагадаємо, Ван Дейк отримав нагороду найкращого гравця року за версією УЄФА.
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