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Факти / Спорт

УЄФА назвав найкращого гравця сезону

Вірджил ван Дейк став найкращим гравцем за підсумками сезону-2018/19.

Ван Дейк церемония УЕФА

Приз найкращого гравця за підсумками сезону-2018/19 дістався захиснику Ліверпуля Вірджилу ван Дейку.

28-річний Ван Дейк став першим захисником, який удостоїться премії найкращому гравцю року за версією УЄФА.

Читайте: Шахтар дізнався суперників по груповому етапу Ліги чемпіонів

У минулому сезоні голландець виграв Лігу чемпіонів з Ліверпулем, Суперкубок УЄФА, а також отримав звання гравця року за версією PFA. Разом зі збірною Нідерландів став срібним призером Ліги націй.

Раніше УЄФА презентував офіційний м’яч групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20

Фото: Dreamstime

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