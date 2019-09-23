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Юрген Клопп став найкращим тренером року за версією ФІФА

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп визнаний найкращим тренером року за версією ФІФА.

Юрген Клопп

Найкращим тренером світу за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА) став німецький наставник Ліверпуля Юрген Клопп.

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За нагороду також боролися коуч Тоттенгем Готспур Маурісіо Почеттіно та головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола.

Під керівництвом Клоппа Ліверпуль виграв свій шостий кубок Ліги чемпіонів, здолавши у фіналі Тоттенгем та завоював Суперкубок УЄФА, обігравши Челсі.

Раніше France Football заснував премію імені Льва Яшина.

Джерело: FIFA

Фото: Getty Images

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