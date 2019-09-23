Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп визнаний найкращим тренером року за версією ФІФА.
Найкращим тренером світу за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА) став німецький наставник Ліверпуля Юрген Клопп.
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За нагороду також боролися коуч Тоттенгем Готспур Маурісіо Почеттіно та головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола.
Congratulations, Jurgen Klopp
Winner of #TheBest FIFA Men’s Coach 2019 #TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/H9Qzlc2DHJ
— #TheBest (@FIFAcom) September 23, 2019
Під керівництвом Клоппа Ліверпуль виграв свій шостий кубок Ліги чемпіонів, здолавши у фіналі Тоттенгем та завоював Суперкубок УЄФА, обігравши Челсі.
Раніше France Football заснував премію імені Льва Яшина.