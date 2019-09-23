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Світоліній не вистачає однієї позиції, для участі у Підсумковому турнірі WTA

Чинна чемпіонка Підсумкового турніру WTA Еліна Світоліна продовжує вести боротьбу за право захистити свій титул.

Елина Свитолина

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує вести боротьбу за вихід на Підсумковий турнір WTA.

Українка піднялася на одну позицію в чемпіонській гонці, змістивши з дев’ятої сходинки голандку Кікі Бертенс. Однак від швейцарки Белінди Бенчич, яка розташувалася на восьмій сходинці, її відділяє 23 очка.

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Уже вийшли на Підсумковий турнір австралійка Ешлі Барті і чешка Кароліна Плішкова.

Чемпіонська гонка:

  • 1. Ешлі Барті (Австралія) – 5476
  • 2. Кароліна Плішкова (Чехія) – 5256
  • 3. Симона Халеп (Румунія) – 4792
  • 4. Б’янка Андрееску (Канада) – 4727
  • 5. Наомі Осака (Японія) – 4246
  • 6. Серена Вільямс (США) – 3935
  • 7. Петра Квітова (Чехія) – 3836
  • 8. Белінда Бенчіч (Швейцарія) – 3615
  • 9. Еліна Світоліна (Україна) – 3592
  • 10. Кікі Бертенс (Нідерланди) – 3580

Перша вісімка тенісисток кваліфікується на Підсумковий турнір, який стартує 28 жовтня в китайському Шеньчжені.

Нагадаємо, минулого року у фіналі Підсумкового турніру WTA Еліна Світоліна обіграла американку Слоан Стівенс.

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