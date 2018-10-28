Перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла на Підсумковому турнірі WTA, який пройшов у Сінгапурі.
Еліна Світоліна обіграла у трьох сетах американку Слоан Стівенс у фіналі завершального турніру сезону, в якому брали участь вісім кращих тенісисток за підсумками року, повідомляє WTA на офіційній сторінці у Twitter.
Початок матчу склався для Світоліної гірше не вигадаєш – з ходу українка віддала свою подачу і впродовж першого сету так і не змогла відігратись, поступившись 3:6.
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.@ElinaSvitolina receives the @BillieJeanKing Trophy from the legend herself! #WTAFinals pic.twitter.com/UMgpof3GZD
— WTA (@WTA) 28 октября 2018 г.
Нагадаємо, як Світоліна вийшла у фінал підсумкового турніру WTA.
Фото: @WTA