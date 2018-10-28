Перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла на Підсумковому турнірі WTA, який пройшов у Сінгапурі.

Еліна Світоліна обіграла у трьох сетах американку Слоан Стівенс у фіналі завершального турніру сезону, в якому брали участь вісім кращих тенісисток за підсумками року, повідомляє WTA на офіційній сторінці у Twitter.

Початок матчу склався для Світоліної гірше не вигадаєш – з ходу українка віддала свою подачу і впродовж першого сету так і не змогла відігратись, поступившись 3:6.

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Нагадаємо, як Світоліна вийшла у фінал підсумкового турніру WTA.

Фото: @WTA