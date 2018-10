Еліна Світоліна обіграла у трьох сетах американку Слоан Стівенс у фіналі завершального турніру сезону, в якому брали участь вісім кращих тенісисток за підсумками року, повідомляє WTA на офіційній сторінці у Twitter.

.@ElinaSvitolina receives the @BillieJeanKing Trophy from the legend herself! #WTAFinals pic.twitter.com/UMgpof3GZD

— WTA (@WTA) 28 октября 2018 г.