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Суперзіркове селфі Федерера з Надалем, Зверевим та іншими топ-тенісистами

20 вересня у Швейцарії стартує третій розіграш Кубка Лейвера.

Суперзвездную селфи Федерера с Надалем, Зверевым и другими топ-теннисистами

Збірна Європи у повній бойовій готовності перед стартом Кубка Лейвера. Це засвідчив організатор та учасник турніру, швейцарський тенісист Роджер Федерер.

Федерер у своєму Instagram поділився спільним селфі з Рафаелем Надалем, Стефаносом Ціціпасом, Фабіо Фоньїні, Александром Зверєвим та Домініком Тімом.

— Кубок Лейвера-2019, команда Європи, – підписав знімок Роджер.

 

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Допис, поширений Roger Federer (@rogerfederer)

За збірну решти світу виступлять Джон Ізнер, Мілош Раоніч, Нік Кірьос, Тейлор Фрітц, Денис Шаповалов та Джек Сток.

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Капітанами команд третій рік поспіль будуть Бьорн Борг (Європа) і Джон Макінрой (решта світу).

Тенісний турнір Кубок Лейвера пройде у Женеві з 20 по 22 вересня.

До речі, Надаль та Федерер можуть провести виставковий матч на Сантьяго Бернабеу.

ФотоRoger Federer

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