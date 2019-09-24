Українка Еліна Світоліна подолала бар’єр другого кола турніру серії WTA Premier 5 в китайському Ухані.
Третя ракетка світу Еліна Світоліна пробилася до третього кола тенісного турніру WTA Premier 5 в китайському Ухані.
У двох сетах вона обіграла представницю Іспанії Гарбіньє Мугурусу з рахунком 7:5, 6:2.
Зустріч тривала 1 годину та 36 хвилин. За цей час українка реалізувала 5 брейк-поінтів з 11 та допустила 3 подвійні помилки.
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Рахунок особистих зустрічей з Мугурусою тепер 7:4 на користь української тенісистки.
У третьому колі суперницею Світоліної стане росіянка Світлана Кузнєцова.
Раніше стало відомо, що Еліна Світоліна і Даяна Ястремська заявлені на турнір WTA серії Premier у Москві.