Українка Еліна Світоліна подолала бар’єр другого кола турніру серії WTA Premier 5 в китайському Ухані.

Третя ракетка світу Еліна Світоліна пробилася до третього кола тенісного турніру WTA Premier 5 в китайському Ухані.

У двох сетах вона обіграла представницю Іспанії Гарбіньє Мугурусу з рахунком 7:5, 6:2.

Зустріч тривала 1 годину та 36 хвилин. За цей час українка реалізувала 5 брейк-поінтів з 11 та допустила 3 подвійні помилки.

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Рахунок особистих зустрічей з Мугурусою тепер 7:4 на користь української тенісистки.

У третьому колі суперницею Світоліної стане росіянка Світлана Кузнєцова.

Раніше стало відомо, що Еліна Світоліна і Даяна Ястремська заявлені на турнір WTA серії Premier у Москві.