Перша і друга ракетки України Еліна Світоліна і Даяна Ястремська заявлені на турнір WTA серії Premier у Москві.
Українки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська заявлені на турнір серії Premier у Москві, який пройде з 14 по 20 жовтня. Призовий фонд жіночого турніру складає $1,032 млн.
Ще дві українки, Катерина Козлова та Леся Цуренко в цей період виступлять на турнірі у Люксембурзі.
Читайте: Серена Вільямс презентувала свою колекцію на New York Fashion Week
Наступного тижня Світоліна, Ястремська і Цуренко зіграють на турнірі WTA Premier 5 в Ухані, після чого виступлять на турнірі Premier Mandatory в Пекіні.
Нагадаємо, Світоліна поступилася у півфіналі US Open Серені Вільямс.
Джерело: БТУ
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+