Перша і друга ракетки України Еліна Світоліна і Даяна Ястремська заявлені на турнір WTA серії Premier у Москві.

Українки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська заявлені на турнір серії Premier у Москві, який пройде з 14 по 20 жовтня. Призовий фонд жіночого турніру складає $1,032 млн.

Ще дві українки, Катерина Козлова та Леся Цуренко в цей період виступлять на турнірі у Люксембурзі.

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Наступного тижня Світоліна, Ястремська і Цуренко зіграють на турнірі WTA Premier 5 в Ухані, після чого виступлять на турнірі Premier Mandatory в Пекіні.

Нагадаємо, Світоліна поступилася у півфіналі US Open Серені Вільямс.

Джерело: БТУ