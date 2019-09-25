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Факти / Спорт

Лунін потрапив у топ-40 кандидатів на нагороду Golden Boy 2019

Видання Tuttosport оголосило топ-40 претендентів на нагороду Golden Boy в 2019 році.

Андрей Лунин

Італійське видання Tuttosport оголосило номінантів на премію найкращому футболісту Європи до 21 року Golden Boy 2019.

Переможець визначається шляхом голосування спортивних журналістів. Минулоріч лауреатом премії став захисник Аякса, а нині Ювентуса Маттейс де Лігт.

Цьогоріч до топ-40 претендентів знову потрапив Де Лігт, а також український голкіпер іспанського Вальядоліда Андрій Лунін, який зі збірною U-20 став чемпіонами світу.

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Також серед кандидатів у списку Джейдон Санчо (Боруссія Дортмунд), Жоау Феліш (Атлетіко), Джанлуіджі Доннарумма, Рафаел Леау (Мілан), Мойзе Кін (Евертон), Джастін Клюйверт (Рома), Філіп Фоден (Манчестер Сіті), Мейсон Маунт (Челсі) та інші.

Премію часто вигравали ті, хто пізніше ставав суперзіркою: Мессі, Руні, Агуеро, Стерлінг, Фабрегас, Мбаппе 2 роки тому. Хоча траплялися і виключення з правил, які не виправдали сподівань – Алешандре Пато (2009), Маріо Балотеллі (2010) та Ренату Саншеш (2016). Golden Boy – премія щонайменше цікава і престижна. Але не гарантує топ-кар’єру.

Раніше стало відомо, коли оголосять номінантів на Золотий м’яч 2019.

Фото: Dreamstime

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