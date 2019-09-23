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Факти / Спорт

Стало відомо, коли оголосять номінантів на Золотий м’яч 2019

Журнал France Football оголосив, що номінантів на Золотий м’яч, нагороду найкращому футболісту року, оголосять 21 жовтня.

Золотой мяч

France Football оголосить 21 жовтня номінантів на Золотий м’яч 2019.

Всього претендентів буде 70 — в один день назвуть претендентів на Золотий м’яч у чоловік та жінок, а також номінантів на нагороду Kopa Trophy найкращому футболісту до 21 року та Приз Яшина — найкращому голкіперу.

Читайте: France Football заснував премію імені Льва Яшина

Церемонія нагородження пройде 2 грудня. Також відомо, що ведучим церемонії стане легенда збірної Кот-д’Івуару та лондонського Челсі Дідьє Дрогба.

Раніше букмекери назвали фаворитів у боротьбі за нагороду Золотий м’яч 2019.

Джерело: France Football

Фото: Getty Images

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