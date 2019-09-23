Журнал France Football оголосив, що номінантів на Золотий м’яч, нагороду найкращому футболісту року, оголосять 21 жовтня.
France Football оголосить 21 жовтня номінантів на Золотий м’яч 2019.
Всього претендентів буде 70 — в один день назвуть претендентів на Золотий м’яч у чоловік та жінок, а також номінантів на нагороду Kopa Trophy найкращому футболісту до 21 року та Приз Яшина — найкращому голкіперу.
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Церемонія нагородження пройде 2 грудня. Також відомо, що ведучим церемонії стане легенда збірної Кот-д’Івуару та лондонського Челсі Дідьє Дрогба.
Раніше букмекери назвали фаворитів у боротьбі за нагороду Золотий м’яч 2019.
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